Schianto in via Pontelungo, centauro grave a Torrette. E una donna di 38 anni accusa un malore in macchina

ANCONA - Uno schianto improvviso tra una moto ed un'auto all'ora di pranzo: un centauro è stato trasportato in codice rosso in ospedale, soccorso dai sanitari della Croce Gialla. L'incidente è avvenuto in via Pontelungo, dopo la galleria del Montagnolo. Sulle cause dell'incidente sono al lavoro le forze dell'ordine.

Sempre la Croce Gialla è intervenuta ad Ancona in via Flaminia nei pressi del rilevatore di velocità: una donna di 38 anni, ha infatti avuto un malore alla guida ed è riuscita ad accostarsi ai margini della strada evitando di finire addosso ad altre auto. I sanitari l'hanno trasportata a Torrette in codice rosso