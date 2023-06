Saras, Pirelli e l'Inter del triplete: l'Università di Urbino premia Massimo Moratti

URBINO - L’imprenditore milanese Massimo Moratti riceverà il sigillo d’Ateneo dall’Università di Urbino. La cerimonia avverrà martedì 27 giugno alle 11,30 nell’Aula Magna del rettorato in via Saffi 2. A distanza di una settimana dall’analogo riconoscimento che verrà conferito tra pochi giorni a Tonino Lamborghini, la "Carlo Bo" premia un altro degli imprenditori più di successo nel panorama nazionale, anche lui figlio d’arte, ex presidente dell’Inter e dirigente di Saras e Pirelli. Moratti terrà una lectio magistralis dal titolo "Una vita per l’economia, lo sport e il sociale"’.