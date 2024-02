Riprese per il film su Pasquale Rotondi, a Urbino per due giorni cambiano viabilità e sosta: ecco quali sono le vie interessate

URBINO - Cambio temporaneo della viabilità e della sosta a Urbino per le riprese del film su Pasquale Rotondi, interpretato da Simone Liberati, previste domani, 22 febbraio 2024, e il 23 febbraio. Il film prevede 5 settimane di riprese nella nostra zona. Il ruolo della moglie Zea Bernardini è affidato a Lia Grieco, mentre Antonio Di Matteo sarà l'autista di Rotondi. Tra gli altri interpreti: Rebecca Liberati nel ruolo della tata delle figlie di Pasquale Rotondi interpretate da Greta Montanari e Giorgia Montanari. Scritto dallo stesso regista insieme a Claudio Pallottini, e prodotto da Mariella Li Sacchi e Amedeo Letizia per Qualityfilm, le scenografie del film sono di Maurizio Carraro, i costumi di Metella Raboni. Il direttore della fotografia è Claudio Zamarion.

Le vie interessate

Con apposito atto il Comune di Urbino ordina l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli in:

1. Via Matteotti dall'intersezione con Passeggiata Carlo Bo;

2. Esedra Teatro Sanzio;

3. Corso Garibaldi;

4. Piazza Pascoli;

5. Via Beato Mainardo: dalle ore 8.00 del 22/02/2024 alle ore 01.00 del 23/02/2024.

• L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in:

1. Via Bernini dall'intersezione con Via B. da Montefeltro per una lunghezza di m. 200;

2. Parcheggio Liceo Artistico lungo Via B. da Montefeltro tutto il lato sinistro; dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 23/02/2024

• L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in:

1. Borgo Mercatale lungo tutto il muro lato Sinagoga dalle ore 08.00 del 22/02/2024 alle ore 01.00 del 23/02/2024.

• L’istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli della

Repubblica): dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 22/02/2024 e comunque durante le riprese video.

• L'istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli in:

1. Piazza Pascoli;

2. Via Beato Mainardo;

3. Via Puccinotti dall'intersezione con Via Veterani:

dalle ore 20.00 del 22/02/2024 alle ore 01.00 del 23/02/2024 e comunque durante le riprese video.