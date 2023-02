Urbino, incendio nel furgone col materiale elettrico: traffico in tilt nella zona dell'ospedale

URBINO - Disagi al traffico ad Urbino per un incendio scoppiato impovvisamente a bordo di un furgone. Le fiamme hanno avvolto il mezzo di una ditta d'impianti elettrici sulla strada che porta all'ospedale di Urbino, all'altezza della rotatoria dei Missionari. Sul posto sonno accorsi i viili del fuoco, per fortuna non ci sono state persone coinvolte, Il rogo ha però ripercussioni sul traffico, con code in entrambi i sensi di marcia.