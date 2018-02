Bambino di 6 anni si perde â€‹all'uscita da scuola: ore di angoscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Paura ieri a Urbino, dove si è perso un bambino. Il nonno aspettava i nipoti di 6 e 8 anni davanti a scuola, ma quando li ha visti uscire li ha lasciati giocare nella neve insieme agli amichetti chiacchierando con altri genitori. Ma quando il gruppetto si è diradato, l’uomo non ha più visto il nipote di 6 anni.Immediato l’allarme, la ricerca dentro la scuola e la telefonata alla Polizia con il fosco pensiero che potesse essere successo qualcosa di terribile nelle vicine scarpate rese ancor più infide dalla neve. Un’ora terribile prima del lunghissimo sospiro di sollievo: il piccolo era tornato da solo a casa del nonno dopo averlo perso di vista. Una signora che lo ha visto camminare gli ha dato un passaggio. Evitando così l’incrocio con la nonna che era uscita a cercarlo. Per fortuna non ce n’era più bisogno.