Associazione a delinquere e reati fiscali: nuovo rinvio per la vicenda in cui sono coinvolti cinque cinesi

URBINO - Un percorso lungo, due udienze in tribunale all'anno e adesso un nuovo rinvio al 17 aprile 2024 - come riporta Il Ducato - per la vicenda dei cinque cittadini cinesi imputati per associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Nel corso dell’ultima udienza il collegio composto dai giudici Massimo Di Patria, Vera Colella e Alessandra Conti, ha deciso per un nuovo rinvio, appunto per il 17 aprile 2024.

Il presunto capo e organizzatore dell'associazione a delinquere all’inizio del processo aveva richiesto il giudizio abbreviato. La sua posizione è stata stralciata, creando un processo arrivato in Cassazione.

Durante l’udienza di oggi del procedimento, ancora di primo grado, l’avvocato Alessandroni aveva chiamato tre testimoni per la difesa, poi è arrivato il rinvio.