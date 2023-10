Tavullia va sempre sulle due ruote: ottava edizione della Cicloturistica in mountain bike

TAVULLIA - Una domenica di sport a Tavullia con l’ottava edizione della “Cicloturistica in mountain bike”. In sella alla mountain bike o gravel per esplorare il territorio di Tavullia. Una domenica all'insegna dello sport sui pedali a stretto contatto la natura: è quella in programma il 22 ottobre prossimo. Questo il programma alla base dell'ottava edizione della "Cicloturistica in mountain bike", l'evento che nel fine settimana animerà il paese in provincia di Pesaro-Urbino. Si tratta di un'iniziativa pensata appositamente per tutti gli appassionati di due ruote, promossa dal Comune di Tavullia - Assessorati Cultura e Turismo e Sport in collaborazione con la Pro Loco Fogliense.

Il programma

La giornata avrà inizio alle 8, con il ritrovo nella frazione di Padiglione, davanti al bar Luc.Ale.

Alle 8.30 partenza della cicloturistica che si snoderà attraverso le splendide colline tavulliesi lungo un percorso di circa 35 chilometri tra Padiglione, Tavullia, Rio Salso, Belvedere Fogliense. Arrivo previsto a Belvedere, dove la comitiva potrà brindare con un aperitivo offerto dagli organizzatori. Possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di mountain bike o gravel. «Siamo arrivati all’ottava edizione di questo evento che conferma la sua attrattiva e che ogni anno attira nel nostro territorio tantissimi appassionati provenienti da tutto il circondario - spiega l’assessore allo Sport del Comune di Tavullia, Patrizio Federici - Un’occasione per trascorre una piacevole domenica di attività all’aria aperta immersi nelle bellezze paesaggistiche tavulliesi. L’obiettivo è fare in modo che questa iniziativa possa consolidarsi ulteriormente anche in futuro».