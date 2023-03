PESARO Un’ora prima dell’orario preventivato per la riapertura di Strada Carloni, sono state rimosse le transenne in strada Pantano, vicino al circolo Baratoff. Poi gli agenti della polizia municipale sono rimasti davanti al punto che interseca strada dell’Angelo Custode fino al momento della riapertura. Alle 15 in punto, ieri, Strada Carloni è tornata “finalmente libera”, dopo quattro mesi e mezzo di chiusura per i lavori legati alla bretella di Muraglia. Gli automobilisti e scooteristi hanno iniziato a circolare, sui due sensi di marcia, sia dal lato di Pantano sia dal versante di Muraglia e via Flaminia.



«L’aspettavamo»



«Siamo passati qui proprio perchè sapevamo della riapertura, volevamo essere i primi», hanno detto sorridenti alcuni ciclisti nel momento in cui hanno imboccato Strada Carloni sul versante Baratoff. «Siamo contenti di questa riapertura, noi abitiamo in via Viti e durante questi mesi il traffico, attraverso via Giorgi, è stato deviato davanti alle nostre abitazioni. Finalmente la situazione migliorerà da questo punto di vista», hanno evidenziato alcuni residenti della zona che attendevano, di fianco alla polizia municipale e ai tecnici di Società Autostrade, il ripristino viario di Strada Carloni. Percorrendo l’arteria appena liberata, si può notare l’asfalto nuovo di zecca, e intorno i blocchi di cemento e le recinzioni a protezione del cantiere per la bretella di Muraglia, che andrà avanti per altri cinque mesi. La madre quercia lungo il percorso è ancora al proprio posto, così come le altre, senza alcuna demolizione, così come concordato da Aspi e comitato Salviamo le Querce, con la mediazione del Comune. Poco dopo le 15 è arrivato anche l’assessore alla Viabilità Enzo Belloni, che ha riferito sui prossimi step per via Fratti: «I lavori inizieranno il 13 marzo, ma già nei prossimi giorni la ditta inizierà a sistemare la segnaletica. Le corsie di marcia resteranno sempre percorribili in entrambi i sensi, ma verranno traslate sul lato monte, per consentire di allestire il cantiere sul versante mare, dove verrà realizzata la ciclabile».



Lo step



La riapertura di Strada Carloni è un altro step nel percorso di realizzazione della bretella di Muraglia: la conclusione dei lavori è prevista per il prossimo 8 agosto. L’avvio del cantiere era stato preceduto dalle opere di bonifica bellica e archeologica, dallo spostamento delle utenze, vedi le linee elettriche, la riorganizzazione degli orti, e il delicato intervento di traslazione di un tratto di acquedotto, curato da Marche Multiservizi. Ad accollarsi buona parte del traffico in questi mesi è stata via Fratti, che tra meno di dieci giorni verrà quindi sottoposta ai lavori, pur senza interruzione del traffico. Via Fratti ha sempre avuto problemi di sicurezza legati alla velocità: gli automobilisti, per le caratteristiche del percorso, tendono a pigiare il piede sull’acceleratore, e a fianco, oltre la linea continua, su entrambi i lati, passano di frequente persone a piedi, altri in bici, mamme con i passeggini, ragazzini da soli o insieme ai genitori. La strada cerniera è un rettilineo senza interruzioni, ed è anche per questo che all’incrocio con via Madonna di Loreto, il punto più pericoloso, teatro in più occasioni di incidenti stradali, verrà realizzata una rotatoria. Sul lato mare lungo via Fratti troveranno posto un marciapiede, e a fianco una pista ciclabile, oltre ad una fila di alberi, che separeranno e proteggeranno gli spazi riservati alla mobilità debole, rispetto alla carreggiata stradale. Sull’altro versante, ancora alberi, marciapiede e i parcheggi.