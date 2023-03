Pesaro, intanto riapre strada Carloni: era chiusa dallo scorso ottobre per i lavori alla futura circonvallazione di Muraglia

PESARO - Nuova Circonvallazione di Muraglia, domani, 3 marzo, riapre al traffico strada Carloni. Nonostante la pioggia di questi giorni alle ore 15 verrà riaperta strada Carloni, interdetta al traffico dallo scorso ottobre per la realizzazione degli Interquartieri sud. «Un intervento che si era reso necessario per completare velocemente un’opera strategica per la città - ha commentato il sindaco Matteo Ricci -. Domani, quindi come da cronoprogramma, sarà ristabilita la normale viabilità».

Il Corriere Adriatico per primo aveva percorso nei giorni scorsi la futura bretella dall’inizio alla fine, tra tratti già spianati e altri solo abbozzati, foreste metalliche di tondini per il cemento armato, reticolati arancioni sparti aree, catene biancorosse (che segnalano i cavi di media tensione), cumuli di terra e querce salvate.

Presto al lavoro 50 operai (ora sono 25)



Decine i mezzi e gli operai al lavoro grazie al massimo impegno del Consorzio Sac che ha annunciato, per le prossime settimane, un aumento graduale degli operai al lavoro fino ad un numero massimo di 50 unità (ora sono 25). L’ultima tranche del cantiere è iniziata il primo febbraio ma la zona - tra via Pantano e via Giorgi - è stata interdetta al traffico dallo scorso 14 ottobre. Serviranno ancora 5 mesi di lavoro per completare tutta la nuova circonvallazione di Muraglia: dead-line l’8 agosto 2023.