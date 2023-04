Legno in sciopero, manifestazione interregionale a Pesaro il 21 aprile: presenti la Filt Marche e Macerata. «Diamo un segnale forte»

PESARO - La FILT CGIL Marche aderisce allo sciopero generale del settore Legno industria di venerdì 21 aprile per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto lo scorso 31 dicembre e per il quale le trattative sono state interrotte. Nello specifico a Tolentino, sede della Poltrona Frau dove i lavoratori delle aziende di Logistica operanti presso l'appalto sono numerosi, «si è deciso come CGIL di dare un segnale forte e di solidarietà ai lavoratori del sito con i quali è auspicabile una sinergia sempre più forte volta a dare maggiore stabilità nei rapporti ed a garantire una maggiore efficienza in termini qualitativi sul luogo di lavoro che condividiamo».

I contratti nazionali





Del resto, il problema dei non rinnovi dei contratti nazionali, della mancanza di una formazione adeguata per operai ed impiegati e della parità di salario a fronte di meno ore lavorative riguardano tutti, nessuno escluso. «Ragionare in termini appunto di vicinanza e solidarietà crediamo sia l'unica strada per ricostruire dal basso e dalla base quella connessione tra i lavoratori venuta a mancare negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia. L'appuntamento è per venerdì 21 aprile in Piazza del Popolo a Pesaro, come FILT CGIL MARCHE e MACERATA saremo presenti» spiegano Angelo Ceccarelli, segretario provinciale FILT CGIL, e Nicola Serrani RSA FILT CGIL presso la logistica Poltrona Frau.