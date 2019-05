Spara all'artigiano: il camionista agli arresti domiciliari

di Roberto Giungi

SANT’IPPOLITO - Scatta l’arresto per lo sparatore di Pian di Rose, già denunciato per il grave fatto accaduto pochi giorni fa. Ora nei suoi confronti è stata presa anche una misura più restrittiva. I carabinieri della compagnia di Fano e del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro lo hanno tratto in arresto e posto ai arresti domiciliari nella sua abitazione di Fossombrone.L’uomo, A.P., autotrasportatore 57enne di origini napoletane, a Pian di Rose, frazione di Sant’Ippolito, al culmine di una lite legata al pagamento dei lavori svolti, aveva ferito ad una gamba, con un colpo esploso dal suo revolver regolarmente denunciato, un artigiano albanese.