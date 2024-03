SAN LORENZO IN CAMPO Convalidato l’arresto di un quarantasette, residente nei dintorni di San Lorenzo in Campo, per avere infranto l’obbligo di non avvicinarsi all’ex compagna. Udienza ieri in Tribunale a Pesaro, dove l’uomo ha patteggiato la pena: 9 mesi di reclusione e multa. Ora è tornato in libertà, ma restano in vigore le precedenti prescrizioni riguardo ai comportamenti da adottare riguardo all’ex convivente: divieto di avvicinarla e di comunicare con lei in qualsiasi modo, abbinato all’obbligo quotidiano di firma. Quel che si dice un caso da Codice Rosso, la legge che introduce tutele e corsie preferenziali per le persone vittime di violenza, atti persecutori e maltrattamenti.

In precedenza il quarantasettenne era stato denunciato per maltrattamenti e di conseguenza nei suoi confronti erano scattate le misure cautelari: i due divieti e l’obbligo di firma. Sequestrando il cellulare dell’uomo, i carabinieri di San Lorenzo in Campo hanno potuto sostenere che il quarantasettenne aveva cercato di mettersi in contatto con l’ex compagna e per tale motivo lo hanno arrestato martedì scorso, applicando un nuovo articolo del codice di procedura penale (il 382 bis).



È il cosiddetto arresto in flagranza differita, entro le 48 ore dai fatti, eseguito per la prima volta nella nostra provincia. Dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione laurentina, coordinate dal maresciallo Paolo Ciabochi, risulta inoltre che nella mattinata dell’altro ieri il quarantasettenne si sia presentato sul posto di lavoro dell’ex compagna, sua coetanea, insistendo per parlarle.

Ne sono stati informati i militi, che sono intervenuti con una pattuglia. Nel frattempo l’uomo si era già allontanato, ma è stato rintracciato e arrestato ricorrendo al nuovo articolo del codice di procedura penale, introdotto agli inizi del dicembre scorso. La pattuglia ha proceduto anche al sequestro del cellulare.