CANTIANO - Sempre più complesso il multiforme algoritmo con cui i paesi alluvionati dovranno fare i conti per la ricostruzione. Le soluzioni ci sono (un commissariamento tipo quello a Genova per il Ponte Morandi), i provvedimenti pure (storicamente eccezionali i finanziamenti : 200 milioni per il 2022 e altri 200 entro il 2024) ma ingabbiati nelle regole di una burocrazia a tutela dell’interesse collettivo.

Molta partecipazione

E’ il quadro post alluvione emerso dall’assemblea pubblica (la seconda , con diretta Facebook ) convocata ieri dal sindaco di Cantiano Alessandro Piccini a 120 giorni dalla catastrofe. Assemblea partecipatissima resa ancora più importante dall e presenz e del p residente della Regione Marche, Francesco Acquaroli nonché commissario delegato per l’emergenza agli eventi alluvionali , e del vicecommissario per l’emergenza , l’ing egner Stefano Babini.

La fotografia dei danni

L’occasione per la g iunta di Cantiano di fotografare sì i danni (70 milioni di euro) alla luce delle dichiarazioni certificate ma anche di fare emergere timori e criticità. «L’obiettivo – ha affermato Piccini – è di ottenere con il linguaggio della verità non rassicurazioni ma certezze ed un quadro strategico ed organico della ripartenza al fine di capire insieme quale sarà il futuro del Paese». «No a strumentalizzazioni» Per raggiungere i suoi scopi, Piccini mette subito le carte sul tavolo.

Ricorda che «l’alluvione non può essere strumentalizzata politicamente», avverte che «la macchina comunale è al collasso», chiede «quanti Comuni saranno considerati alluvionali » e il criterio di ripartizione dei fondi. Ed ottiene più di una risposta sulla logica, la meccanica e la tempistica degli aiuti.

Le garanzie della Regione

Acquaroli ricorda la velocità con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza dal governo, lo stanziamento tra settembre e dicembre di 27 milioni di euro dal bilancio regionale e la decisione del governo Meloni di pilotare 400 milioni sulle Marche. Svela che il problema del contributo diretto ad ogni privato (5mila euro) e ad ogni azienda (20mila) dipende da una legge della protezione civile ferma ai rimborsi del 2019.

Il governatore non si ferma

«Motivo per cui – incalza – abbiamo chiesto una struttura commissariale per la ricostruzione spiegando che l’evento è stato così unico che ha interrotto la vita delle comunità. Richieste che non hanno avuto il parere positivo della protezione civile , ma non ci fermer emo se vogliamo superare alcune procedure per dare risposte entro qualche mese, forse qualche settimana».