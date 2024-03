FANO Presso Palazzo Valentini a Roma si è svolto ieri il convegno nazionale sull'educazione alimentare nel mondo della scuola promosso da Foodinsider.it, che ha visto istituzioni governative, amministrazioni locali ed esperti confrontarsi e discutere sul tema della ristorazione scolastica e al fine di premiare le mense più virtuose.

2.400 pasti al giorno

«Per la sesta volta Fano ha raggiunto il podio affermandosi per il terzo anno consecutivo prima, a livello nazionale, tra le realtà più avanzate rispetto all’educazione alimentare e alla qualità dei menù proposti. Un ulteriore riconoscimento per i servizi educativi del Comune di Fano, che gratifica l’impegno di tante e tanti di noi – hanno dichiarato l’assessore Samuele Mascarin e il dirigente Ignazio Pucci –. Fino a 2.400 pasti al giorno, oltre 500mila pasti all’anno prodotti in 9 cucine e distribuiti in 33 strutture scolastiche con 6 furgoni elettrici e l’impiego di 70 tra personale di cucina e di sala: la refezione scolastica è un servizio complesso e articolato, che in questi anni ha fatto della qualità e dell’inclusione, dell’innovazione e della sostenibilità ambientale i suoi tratti distintivi».

Altissimi standard di qualità

«Continuare a garantire altissimi standard qualitativi in una fase così complessa per gli enti locali è un grande e non scontato risultato – ha sottolineato il sindaco Massimo Seri – . Un impegno quotidiano per ampliare, migliorare e innovare i servizi che dimostra concretamente cosa voglia dire essere la città delle bambine e dei bambini».