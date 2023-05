PESARO Primo Maggio da dimenticare per tre famiglie di Ponte Valle che hanno avuto le abitazioni visitate dai ladri che hanno fatto razzia. I furti sono successi nella giornata di lunedì in pieno giorno con i proprietari fuori per la giornata festiva. A essere presi di prima uno dietro l’altro, dalla stessa banda che ha razziato in serie, sono stati tre appartamenti ubicati all’interno di un unico complesso trifamiliare dove tra l’altro i proprietari sono legati tra di loro da vincoli di parentela, congiunti che abitano nello stesso stabile situato lungo Strada Ponte della Valle tra i civici 120 e 122.



A soqquadro



L’allarme alla polizia è arrivato nel primo pomeriggio di lunedì intorno alle 15.30 quando ha fatto ritorno a casa la prima delle tre vittime e, rientrando, ha trovato tutto l’appartamento messo sottosopra dai ladri che hanno potuto agire indisturbati visitando in sequenza tutte le abitazioni all’interno della palazzina al momento della razzia senza persone all’interno. Per entrare i malviventi hanno avuto gioco facile forzando finestre e porte d’ingresso. Nello specifico in due appartamenti posti al piano terra i ladri sono riusciti ad aprire senza grosse difficoltà due finestre per raggiungere le stanze, mentre nel terzo, al primo piano, hanno forzato la porta di ingresso. Una volta dentro i locali hanno rovistato dappertutto e messo tutto a soqquadro.



Cosa cercavano



Cercavano soldi e gioielli, ovvero o denaro in contanti oppure preziosi, ori e monili che sul mercato possono essere facilmente piazzati ai ricettatori. Si sono concentrati soprattutto nelle camere da letto delle vittime dove hanno rovistato dappertutto per fare bottino. Il colpo più consistente nell’appartamento in cui hanno trovato una cassaforte che sono riusciti a tagliare con un frullino e altra attrezzatura specializzata per poi rubare tutto il contenuto ritrovato all’interno, soprattutto gioielli. Sono stati trafugati alla fine preziosi e altri oggetti di valore in corso di quantificazione: alla fine l’importo finale del bottino potrebbe facilmente superare i 10mila euro. Sul posto subito dopo l’allarme sono arrivate le pattuglie della polizia e gli agenti della scientifica per un sopralluogo e alla ricerca di elementi utili per arrivare all’identificazione dei malviventi.



I precedenti



E’ probabile che si tratti di una banda che stava cercando case da colpire ma con gli occupanti fuori in modo da agire senza rischi. Subito dopo Pasqua c’erano state segnalazioni di furti nelle abitazioni a macchia di leopardo, spalmati su più quartieri tra Villa Fastiggi, Case Bruciate, zona mare, Montegranaro e Muraglia.