I vigili di Roma multano l’auto con il sindaco ma la targa è errata: l’Amministrazione ricorre

PESARO - I vigili urbani di Roma multano per ben due volte l’auto del Comune su cui viaggia il sindaco di Pesaro, ma la targa è sbagliata e l’Amministrazione comunale ricorre. La sanzione (doppia) risale al 24 febbraio scorso e riguarda l’ingresso non autorizzato in zona a traffico limitato.

Il veicolo è intestato al Comune di Pesaro e il giorno della notifica un mezzo dell’ente locale si trovava in effetti nella capitale per gli spostamenti del sindaco, mezzo a cui era stata richiesta, e concessa, regolare autorizzazione. Ma la targa del veicolo multato e di quello a cui è stata concessa l’autorizzazione non corrispondono da cui la decisione del Comune di ricorrere innanzi al prefetto per annullare le sanzioni.

