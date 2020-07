Pesaro, fuggi fuggi di abusivi in spiaggia all'arrivo dei vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Le postazioni fisse non ci sono più ma i venditori da spiaggia continuano a passare di ombrellone in ombrellone offrendo ai bagnanti la loro mercanzia. Da qui la stretta nei controlli di polizia locale e capitaneria di porto che anche ieri mattina hanno sequestrato un centinaio di pezzi tra magliette, vestiti, teli e altri articoli da mare che gli ambulanti cercavano di vendere senza avere nessuna regolare. I controlli si sono concentrati soprattutto lungo le spiagge di Levante e di Ponente dove erano stati segnalati almeno tre extracomunitari che non è stato possibile fermare e sanzionare perchè alla vista delle forze dell'ordine sono scappati preferendo abbandonare sulla sabbia quanto vendevano: i capi di abbigliamento sono stati recuperati e sequestrati. .Per quanto riguarda l'abbigliamento si tratta di un sequestro amministrativo in quanto gli articolo sequestrati non sono soggetti a copyright.