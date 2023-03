PESARO - Via Fratti, oggi al via il cantiere: quattro mesi di lavori per ciclabile, rotatoria e parcheggi. Il recupero di via Giolitti? «Il progetto c’è, pronti ad intercettare i finanziamenti che arriveranno», dice l’assessore Belloni. Questa mattina si alzerà il sipario sulla riorganizzazione viaria di via Fratti, partendo dalle attività propedeutiche al cantiere: «La ditta per prima cosa farà la segnaletica a terra, a meno di previsioni meteo avverse - anticipa l’assessore alla Viabilità Enzo Belloni - considerato che durante i lavori manterremo il senso di marcia sulle due corsie, ma con la carreggiata ristretta, per lasciare spazio al cantiere sul lato città. L’intervento dovrebbe durare circa quattro mesi, compresa la rotatoria, dal punto di vista degli allacci fognari sono ormai stati completati tutti».

L’ordinanza



Fino al 10 luglio, lungo via Fratti verrà istituito, come riporta l’ordinanza comunale pubblicata qualche giorno fa, il divieto di sosta sulle banchine (da attuarsi in base allo stato di avanzamento dei lavori, con posizionamento della segnaletica e relativa comunicazione), il restringimento della carreggiata, il limite di velocità a 40 km/h, il divieto di sorpasso e di fermata. Via Fratti è diventata tra le strade più trafficate ma sono anni che ormai si susseguono i cantieri: prima i lavori per i sottoservizi di Mms, poi i mezzi che sono confluiti causa chiusura di strada Carloni riaperta una settimana fa, adesso il cantiere della ciclabile da tempo annunciato.



Non solo, via Fratti ha sempre avuto problemi di sicurezza legati alla velocità: gli automobilisti, per le caratteristiche del percorso, tendono a pigiare il piede sull’acceleratore, e a fianco, oltre la linea continua, su entrambi i lati, passano di frequente persone a piedi, altri in bici, mamme con i passeggini, ragazzini da soli o insieme ai genitori.

L’arteria è un rettilineo senza interruzioni, ed è anche per questo che all’incrocio con via Madonna di Loreto, il punto più pericoloso, teatro in più occasioni di incidenti stradali, verrà realizzata una rotatoria. Sul lato mare lungo via Fratti troveranno posto un marciapiede, e a fianco una pista ciclabile, oltre ad una fila di alberi, che separeranno e proteggeranno gli spazi riservati alla mobilità debole, rispetto alla carreggiata stradale. Sull’altro versante, ancora alberi, marciapiede e i parcheggi.

L’Amministrazione comunale di Pesaro si era aggiudicata un cofinanziamento regionale su questo progetto, un contributo a cui si è aggiunto un mutuo del credito sportivo a tasso zero, per un ammontare totale di 500mila euro. Nei piani ci sarebbe anche un secondo step relativo al restyling viario e degli arredi, di via Giolitti. Partendo dal lato mare, marciapiede, ciclabile, il parcheggio, un’aiuola. Dopo le due corsie di marcia, sull’altro versante, ancora parcheggio e ciclabile. Tutto questo, nel tratto da via Belgioioso a via Costa. Terzo e ultimo stralcio, il proseguimento lungo via Ponchielli. Che fine ha fatto questo piano successivo?



In prospettiva



«Abbiamo il progetto e nel momento in cui dal Governo arriveranno finanziamenti sulle ciclabili, siamo pronti - sottolinea Belloni - Sul tema ciclabili, c’è il piano della pista lungo il Foglia che deve arrivare fino a Borgo Santa Maria. Inoltre, il piano della ciclabile di collegamento all’interno di Villa Ceccolini, quella di via Cialdini, e il collegamento dopo via Fratti. Questi dovrebbero essere i prossimi step oltre alle ciclabili che si realizzeranno con i lavori complementari di Società Autostrade».