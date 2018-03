Dal Grande Fratello Vip alla MyCicero: Veronica Angeloni infiamma i tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dal Grande Fratello Vip alla MyCicero, il volley rosa pesarese si colora con “L’Angelo Azzurro”. La bellissima pallavolista Veronica Angeloni, 187 centimetri di sensualità, è arrivata in città portando una ventata di ultrapopolarità alla squadra del duo Rossi-Sorbini che si accinge a disputare i playoff. Un’aggiunta vip che ha già scatenato i fans.«L’impatto con la città è stato meraviglioso: la società, gli allenatori, le compagne… Tutte le mie amiche passate di qui mi avevano parlato benissimo del posto. Mi sembra di vivere in un sogno! Tanti mi hanno scritto su Instagram e io ho detto loro di venire al Palas», le prime parole “rossiniane” della schiacciatrice 31enne, che si è stabilita a Baia Flaminia. «Per me che sono di Massa, il mare è una boccata d’ossigeno», racconta e dichiara i suoi obiettivi: «Mi sono operata al menisco un mese fa, ho terminato la riabilitazione e ho ricominciato a saltare. Devo riprendere il ritmo, ma qualche giro dietro posso farlo. Voglio riprendere la condizione e non mi fermerò neppure d’estate». Veronica è una delle sportive più richieste e col suo nome darà una mano ad attirare consensi. «Sarei felice di farlo. E’ importante che si parli a livello mediatico, la pubblicità è positiva. La società merita degli sponsor, il volley è uno sport bellissimo e c’è bisogno di chi ci crede veramente».