PESARO Bidoni e sterpaglie a fuoco, vandalismi a raffica nel sottopasso della Tombaccia, i residenti si lamentano e chiedono al Comune «Telecamere e decoro per arginare questi fenomeni».



Il fatto



Giovedì sera, intorno alle 22, lungo via Cesena, nel quartiere Tombaccia, c’erano due mezzi dei vigili del fuoco e intorno un gruppetto di residenti, che osservavano le operazioni di spegnimento di un mucchio di sterpaglie, nell’area interna del sottopasso, che qualcuno si è divertito a bruciare. Dalla pedane di accesso al collegamento pedonale, si è propagato il fumo del principio di incendio, che i vigili del fuoco hanno provveduto a domare, evitando che i passanti accedessero al sottopasso. «Ho contattato io i vigili del fuoco appena mi sono accorto del fuoco all’interno - racconta un residente di Tombaccia presente ieri sul posto in serata - Non è la prima volta che accadono situazioni di questo tipo. Domenica scorsa, nel tardo pomeriggio è stato appiccato il fuoco al bidoncino che si trova all’ingresso del sottopasso, che ho provveduto personalmente a spegnere, prima di chiamare le forze dell’ordine. E qualche settimane fa è accaduto lo stesso all’altro bidone del sottopasso. Inoltre, di recente è stato acceso un fuoco nei bidoni dietro Largo Ascoli Piceno.



Azioni rischiose



«Siamo stanchi di questa situazione, è ora che si intervenga per evitare che fenomeni di questo tipo si verifichino di nuovo. E’ chiaro che si tratta di vandalismi da parte di qualcuno che si diverte ad appiccare questi piccoli incendi che possono avere conseguenze più gravi, oltre a dover richiedere ogni volta l’intervento dei vigili del fuoco e altre forze dell’ordine, togliendo loro tempo per interventi di altro tipo».

I residenti della Tombaccia hanno gà interessato un rappresentante dell’amministrazione comunale, informandolo di queste bravate che ormai si verificano con una certa frequenza. E ora chiedono al Comune di «introdurre azioni che agiscano da deterrente verso questi fenomeni. In primis, chiediamo l’installazione di due telecamere.



La videosorveglianza



Una per ogni lato del sottopasso», che collega Tombaccia con l’area di via Tolmino, nella zona che comprende la caserma dei carabinieri, la banca, il supermercato, il provveditorato agli studi, un bar, uffici, condomini, e sull’altro fronte della Statale, la centrale dei vigili del fuoco. «Inoltre servirebbe un maggior decoro del sottopasso stesso, con pulizia dei camminamenti e delle pareti, ripulendole dagli imbrattamenti. Sarebbe il caso di inserire questo spazio nel progetto del Comune di riqualificazione dei sottopassi».