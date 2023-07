PESARO Inaugurata la nuova area del San Decenzio: altri 123 posti auto per il parcheggio gratuito di via Mirabelli/via Belgioioso che si aggiungono ai 104 aperti da ottobre, per un totale di 227 stalli totali, di cui 19 per gli scooter.



La strategia



«Scelte che potenziano la strategia di mobilità integrata di Pesaro - spiega il sindaco Matteo Ricci - su cui stiamo investendo da anni per creare parcheggi scambiatori gratuiti a pochi minuti dal centro. La direttrice di via Belgioso è una delle più importanti di Pesaro, uno snodo strategico in cui costruire un parcheggio scambiatore. Con lo stesso principio abbiamo già realizzato l’area di sosta di Baia Flaminia e di Villa Marina; la stiamo anche realizzando in via dell’Acquedotto, che verrà riqualificata e messa in sicurezza».

«Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a quest’importante operazione di spostamento di un’attività produttiva e di realizzazione di un nuovo parcheggio – ha aggiunto il sindaco - . Con il completamento di un grande spazio gratuito, risolviamo un problema storico per il mercato e spingiamo sulla mobilità “intelligente”. Vogliamo essere una città europea e innovativa, e in questo modo affrontiamo anche i temi della sostenibilità, della viabilità e dell’accesso al centro storico». A rientrare nella strategia, fra l’altro, le navette gratuite estive, quella annuale che dal San Decenzio raggiunge il centro storico (anch’essa gratuita), e le aree di sosta “libere” realizzate.



«Questa è la terza che, in poco più di un anno, inauguriamo», ricorda l’assessore al Fare Riccardo Pozzi nel citare, a marzo 2022, l’apertura dei 150 posti di Porta Cappuccina (in via Miralfiore, zona stazione), a giugno 2022 i 170 posti auto e 63 scooter di Villa Marina e, a ottobre scorso, il “San Decenzio bis” da 104 posti. «Oggi - continua Pozzi- arricchiamo con gli spazi gratuiti al servizio dei pesaresi e dei turisti che raggiungono il mercato cittadino del martedì o dei cittadini che si recano al cimitero centrale. Ma non solo: i 227 stalli, grazie alle navette gratuite permettono di dare respiro sia al Quartiere1, sia al Quartiere 12 “Pantano”». E riqualificarli.



La fase due



«Con la rivisitazione del progetto iniziale abbiamo previsto anche nuove alberature utili a ombreggiare l’area. Una prima fase è stata completata, la seconda inizierà in autunno. Ci sarà tanto verde dove prima c’erano ghiaia, inerti e polvere». L’intervento di riqualificazione ha seguito un iter complesso, «per il quale vanno ringraziate le imprese che hanno mantenuto gli impegni presi con l’Amministrazione: FME e Teknowool» ha concluso Pozzi. Si ringrazia inoltre Aspes, Marche Multiservizi, Tecno Costruzioni e Boscarini Costruzioni.