PESARO Notte di apprensione e paura in via Maroncelli per un incendio divampato in una palazzina: tre persone sono state fatte evacuare tra cui una donna anziana che è stata fatta uscire dalla finestra e soccorsa grazie all’autoscala dei vigili del fuoco. Sono circa le 4 di notte quando in una casa a schiera di tre piani nel quartiere di Pantano, si è sviluppato un rogo molto pericoloso. La tranquillità della notte e della zona residenziale è stata rotta dalla richiesta d’allarme che ha destato preoccupazione e ansia non solo tra i residenti dello stabile ma anche tra gli abitanti della zona.

La ricostruzione

Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da un mozzicone di sigaretta ancora acceso che ha fatto prendere fuoco al materasso in una camera di in un appartamento al primo piano. Le fiamme si sono poi propagate rapidamente agli altri ambienti anche perché nella stanza c’erano diversi libri. Carta, tendaggi e altro hanno preso fuoco alimentando e allargando l’incendio. Immediatamente si è alzata una colonna di fumo che ha intaccato tutta la palazzina.

Di qui la chiamata d’allarme ai pompieri che sono intervenuti intorno alle 4 del mattino e hanno lavorato intensamente per diverse ore per spegnere il rogo. Un intervento con vari mezzi e personale - sono stati quattro gli automezzi impiegati - che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco fino alle 9 di ieri mattina. Cinque ore per poter completare il delicato intervento. La notizia più importante è che fortunatamente, non si registrano feriti, né intossicati. Ma il denso fumo sprigionato dall’incendio ha reso necessaria l’evacuazione dell’edificio, che ospitava tre persone al momento del rogo. In particolare, una di queste, una signora anziana, non poteva scendere per la tromba delle scale perché completamente invasa dal fumo.

L’evacuazione

Così i vigili del fuoco hanno alzato l’autoscala fino al terzo piano e sono riusciti a trarla in salvo e farla scendere in strada. Poi è stata effettuata la messa in sicurezza dei locali coinvolti. A causa dei danni subiti, sia strutturali che causati dal fumo, i tre appartamenti sono stati resi inagibili per il momento. I residenti hanno trovato riparo e altre sistemazioni per il momento, prima di poter rientrare nelle abitazioni. Già ieri alcuni operai erano al lavoro per sistemare quanto possibile e gettare oggetti e mobilio che sono stati compromessi dalle fiamme. L’ingresso si presentava fortemente annerito e danneggiato. L’odore acre dell’incendio era percepibile anche dall’esterno della strada.