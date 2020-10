Anche “Uccio”, il grande amico di Valentino Rossi è positivo: sotto accusa la festa di compleanno di Sofia Novello

PESARO - Anche “Uccio”, al secolo Alessio Salucci è risultato positivo al Covid. Lo storico collaboratore nonchè grande amico di Valentino Rossi, responsabile VR46 e Sky Racing Team, è in quarantena anche lui a Tavullia come il campione.

Dopo Rossi, che a causa del coronavirus ha dovuto saltare il GP di Aragon, un altro positivo nel gruppo stretto del “Dottore”. Lo storico amico e braccio destro di Valentino Rossi dopo il Gp di Francia disputatosi a Le Mans lo scorso week end era rientrato in Italia insieme al nove volte campione del mondo con un volo privato per festeggiare il compleanno della fidanzata del pilota 41enne Francesca Sofia Novello che lo scorso 13 ottobre ha compiuto 27 anni. Il sospetto è che i due abbiano contratto il virus proprio in occasione della festa di compleanno di Francesca Sofia Novello.

