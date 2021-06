Ubriaco minaccia con un coltello un rider che aspetta il cibo fuori dal ristorante e rimedia una denuncia

PESARO - Intervento delle polizia nella serata di ieri dopo l’allarme lanciato da un addetto alle consegne di cibo a domicilio, i cosiddetti rider. Il giovane era in attesa di ritirare le vivande in un ristorante cinese in zona mare a Pesaro quando è stato aggredito verbalmente. A scendere in strada un uomo sulla 40ina, in evidente stato di ubriachezza, che ha iniziato dare in escandescenze. Insulti, minacce, grida finchè ha estratto un coltello da cucina con cui ha intimidito il povero rider. Sul posto è arrivata la squadra volante che ha calmato l’esagitato e lo ha denunciato per minacce aggravate dovute alla presenza del coltello.

