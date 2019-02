Travolto alla rotatoria: ciclista all'ospedale e il traffico va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lunghe code ieri mattina sull’asse del centro storico- via Solferino a a causa di un incidente avvenuto all’altezza della rotonda all’incrocio tra le vie Solferino, Ponchielli e Giolitti, intorno alle 7.15, quando si approssima l’ora di punta dell’ingresso a scuola a e al lavoro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Pesaro un ciclista è stato investito da un’auto in transito nella zona della rotatoria finendo sull’asfalto. Il ciclista rimasto ferito è un 50enne di nazionalità rumena che è stato soccorso dal personale della Potes e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore per le cure necessarie. Le sue condizioni comunque non risultano gravi. La conseguenza dell’investimento è stata quella di un vero e proprio tappo stradale con lunghe code che partivano dal cavalcavia del Miralfiore e proseguivano per tutta via Solferino in un’ora nevralgica per la circolazione.