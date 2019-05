Tenta rapina facendo gesto della pistola con le dita: sconcerto in banca

di Luigi Benelli

PESARO - Indice e pollice in fuori e le altre dita chiuse, ecco come i bambini mimano una pistola giocando a guardia e ladri. Eppure ieri mattina un uomo ha tentato una rapina in banca brandendo proprio la pistola mimata con indice e pollice. Un fatto surreale su cui però stanno indagando i carabinieri. Erano da poco passate le 9 di mattina quando un uomo è entrato alla filiale della Ubi Banca di piazzale Lazzarini a volto scoperto, come se nulla fosse. Il suo ingresso non ha destato particolari reazioni tra i clienti e cassieri. Ma l’uomo, tra i quaranta e i cinquant’anni, con accento senza particolari inflessioni, si è avvicinato a una cassiera e ha brandito la sua pistola da bambino, fatta appunto con pollice e indice. “Questa è una rapina, dammi subito i soldi”. La reazione della cassiera era di incredulità.