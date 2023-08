Pesaro, la spiaggia libera occupata da ombrelloni e sdraio: blitz all'alba di capitaneria e vigili

PESARO - Blitz della capitaneria di porto lungo la spiaggia libera della costa pesarese: decine di ombrelloni, sdraio, pali di supporto sono stati rimossi e sequestrati alle prime luci dell'alba dal personale della Guardia costiera e del comando di Polizia locale.

Un blitz contro l'occupazione abusiva dell'arenile da parte di chi ha trasformato la spiaggia libera in una spiaggia privata, lasciando ombrelloni e sdraio per l'intera stagione, nonostante sia esplicitamente vietato dai regolamenti regionale e comunale ma anche in barba alla segnaletica che mette al corrente i bagnanti delle disposizioni in materia.

Maxi sequestro all'alba: via ombrelloni e sdraio dalla spiaggia libera

Durante i controlli Guardia costiera e Polizia locale hanno anche verificato come molti bagnanti, per prevenire il sequestro dell’ombrellone, conficchino nella sabbia tubi in materiale plastico ma anche metallico, quali supporti per ombrelloni, poco visibili e pericolosi per chi cammina ignaro sulla spiaggia.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro cautelare amministrativo e depositato per la custodia presso i locali del Centro operativo comunale. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva.