Sesso orale a pagamento con due ragazzini: trentenne pestato e rapinato

di Simonetta Marfoglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Prima il sesso orale, a pagamento, con due ragazzini di 18 e 17 anni, po il diverbio al momento del pagamento con i due giovani che gli rompono il naso e lo rapinano di tutti i soldi in tasca.Il 30enne pesarese si presenta al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore nella tarda serata di giovedì dolorante e con il setto nasale fratturato. Un cazzotto deciso che lo ha colpito in pieno volto. Alle spiegazioni fornite ai sanitari racconta di un incontro tra amici per bere una birra degenerato per futili motivi. Potrebbe anche essere, ma tempi, modalità e cause sembrano quanto mai fumose come se l’uomo si aggrappasse a una ricostruzione plausibile ma di fantasia per dissimulare la verità e quanto realmente accaduto poco prima. Viene allertata la polizia e l’indagine delinea nell’arco di una manciata di ore un’aggressione innescata in circostanze più inquietanti all’apice di un incontro con due studenti con cui consumare prestazioni sessuali a pagamento.