Scivola e si ferisce sugli scogli: eliambulanza alla Palla di Pomodoro

PESARO - Infortunio nella zona della Palla di Pomodoro: atterra l'eliambulanza a fianco dell'opera d'arte. La vittima dell'incidente è una donna che stava nuotando davanti a piazzale della Libertà e che si sarebbe ferita scivolando sugli scogli nel tentativo di uscire dall'acqua.Per la donna, per fortuna, il peggio sarebbe passato: la donna non è salita sull’eliambulanza ma è stata portata all’ospedale San Salvatore di Pesaro in condizioni che non sarebbero gravi. Ma l’atterraggio dell’elicottero nell’epicentro della stagione balneare pesarese ha fatto scattare la curiosità. Con la relativa caccia al selfie e anche qualche critica ai “cacciatori”.