PESARO - Esasperati i residenti del residence Lungofoglia, nel quartiere di Villa San Martino, alle prese ogni sera con i bivacchi e gli schiamazzi di gruppi di ragazzini che non solo stazionano fino a notte fonda sotto gli androni o nei giardinetti dei condomini, ma si divertono a suonare i campanelli e a citofonare negli appartamenti a ore tarde. Con conseguenze di apprensione ma anche rabbia da parte di chi non solo sussulta allo squillo ma teme anche il peggio. Invece dall’altra parte o silenzio o risate sguaiate. Una situazione che si ripete ormai da settimane e che sta peggiorando nelle ultime e afose serate estive.

Senza pace



I ragazzini hanno tra i 14 e i 15 anni, piombano in scooter e non se ne vanno lasciando insonni le famiglie. Finchè l’altra sera qualche condomino, dall’animo più stanco ed esacerbato di altri, non è sceso di sotto. Morale della favola: i ragazzini - un gruppetto di una decina di minorenni - hanno dovuto fare i conti prima con i residenti, poi con i carabinieri chiamati dagli stessi. Il gruppetto all’arrivo degli inquilini è rimasto spiazzato tanto più che hanno loro impedito di andarsene in attesa dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri che li ha identificati tutti provvedendo contemporaneamente ad avvisare le famiglie, Attorno alla mezzanotte i militari dell’Arma si sono trattenuti per un’ora circa per arginare la rabbia di chi ha passato notti insonni disturbate da schiamazzi, suonate di campanelli, insulti e danni ai portoni dei civici attorno al n. 40. I genitori sono stati costretti a intervenire e ad essere responsabilizzati sulle scorribande dei loro figli.



L’esposto



La zona di Villa San Martino non è nuova a fatti del genere. Proprio qualche mese fa alcuni giovanissimi avevano compiuto atti vandalici nei giardini pubblici. Ne era scaturito un esposto sempre firmato dagli abitanti del quartiere rimasto lettera morta. Ora non é escluso che qualcuno degli esasperati presenti una denuncia querela mirata.