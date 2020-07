Si ribalta con il gommone tra le onde con mare forza 5, "miracolato": lo ritrovano su una spiaggetta

PESARO - L'hanno visto ribaltarsi con il gommone tra le onde di un mare forza 5 e poi sparire in mezzo ai flutti. Allarme nella tarda mattinata per un diportista disperso nel mare antistante il promontorio del colle San Bartolo. Immediate le ricerche condotte dalla guardia costiera di Pesaro che ha passato al setaccio tutta la zona. Si è temuto il peggio perchè le onde, sospinte dal vento di bora, avevano raggiunto oltre due metri e mezzo. Alla fine il diportista è stato rintracciato e raggiunto dagli uomini della capitaneria e della croce rossa. Era riuscito a raggiungere un tratto di spiaggia dove ha atteso i soccorsi. E' stato trovato in buone condizioni di salute tanto da rifiutare il ricovero precauzionale all'ospedale. Un miracolato per chi ha condotto le operazioni di salvataggio, © RIPRODUZIONE RISERVATA