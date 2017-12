Rottura bis dell'acquedotto dopo solo un giorno: fango e melma in altre zone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO L’acquedotto ha fatto nuovamente crac”. Nemmeno 24 ore dopo la rottura della tubatura idrica in via Cimarosa, che venerdì mattina ha lasciato i residenti della zona senz’acqua per diverso tempo e creato lunghe code di auto in via Ponchielli e dintorni, la stessa situazione si è riproposta in via Rosselli, nella zona mare di levante.Al mattino le immagini erano più o meno quelle di via Cimarosa. Strada allagata, fango e melma.E la ditta incaricata da Marche Multiservizi che interviene sul posto, aprendo la strada per prendere il tubo rovinato e sostituirlo. In questo caso è andata meglio ai residenti che non sono rimasti a bocca asciutta, in quanto l’erogazione idrica nelle abitazioni è proseguita, garantita dalle riserve nei serbatoi. E anche la circolazione, visto che la zona in questo periodo non è poi così frequentata, non ne ha risentito particolarmente, nonostante la chiusura della strada all’altezza del Cristo Re. Intorno alle 14,30, Mms ha fatto sapere che l’intervento è stato completato. L’impresa, che aveva in programma lavori in altre zone per fare manutenzione su alcune piccole perdite, è stata costretta, dopo le cinque del mattino, quando è stata segnalata la perdita, a stazionare su via Rosselli. Preoccupano tutte queste rotture dell’acquedotto, una dietro l’altra.