PESARO - Su quel treno di ritorno a Sondrio la donna non c’è. Il fratello lancia l’allarme e scatta la ricerca. Alla fine è stata trovata dopo che i carabinieri hanno battuto l’intero litorale palmo a palmo. E tutto partendo da un flebile indizio: un messaggio whatsapp scritto dalla donna, 53enne, a un’amica dicendo che sarebbe andata al mare, ma non dove.

Apprensione



Sono stata ore di apprensione per la famiglia di una donna di Sondrio che era venuta a trascorrere qualche giorno di vacanza tra Urbino e Pesaro. A Urbino aveva incontrato delle amiche poi a Pesaro dopo il soggiorno avrebbe preso il treno per tornare a casa. Una donna con alcune fragilità, motivo per cui i familiari seguivano i suoi spostamenti. Lunedì era attesa a Sondrio ma alla stazione d’arrivo il fratello non l’ha trovata. Ha iniziato a chiamarla ma il telefono suonava a vuoto così ha dato l’allarme ai carabinieri della città lombarda che immediatamente hanno allertato i colleghi di Pesaro. I militari della stazione con i colleghi del Nor (Centrale operativa e sezione radiomobile) hanno cercato di attivare un collegamento con il suo cellulare ma non era agganciabile, dunque anche le ricerche con il Gps sono risultate vane. Poi hanno scandagliato le immagini di videosorveglianza della stazione. Ma la donna non era stata filmata. Così hanno sentito le amiche ma non ne sapevano nulla, convinte che avesse preso il treno. Poi il messaggio a un’altra amica: «Vado al mare».



Battuto l’arenile



E così i militari hanno battuto tutto l’arenile di Pesaro e l’hanno trovata ieri nella tarda mattinata. La 53enne era in stato confusionale, aveva passato la notte all’aperto sulla spiaggia e appariva spaesata. E’ stato chiamato il 118 per farla visitare al pronto soccorso e sono stati subito allertati i familiari che sono scesi a Pesaro per ricongiungersi con la donna.