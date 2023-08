Era disoccupato, ma faceva la bella vita: i carabinieri gli trovano in casa chili di marijuana. Arrestato a Montecchio

VALLEFOGLIA - Era disoccupato ma conduceva un tenore di vita molto alto rispetto alla sua condizione economica ufficiale. I carabinieri hanno approfondito l'indagine e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato 3,7 kg di marijuana essiccata, 8 kg di semi per la coltivazione, 9 piante in fase avanzata di coltivazione e una cospicua somma di denaro, compreso tutto quello che serviva per pesarla e confezionarla.

Disoccupato faceva la bella vita spacciando marijuana, arrestato

I militari dell'Arma della stazione di Montecchio di Vallefoglia hanno dunque arrestato in flagranza di reato, deferendolo alla locale Procura della Repubblica, un uomo di 46 anni italiano ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nelle fasi dell’arresto l’uomo ha parzialmente giustificato il possesso dello stupefacente, riferendo che 800 gr.

e 4 kg di semi erano riconducibili a una pregressa attività di coltivazione lecita condotta da un’impresa agricola di famiglia.

La misura pre-cautelare è stata convalidata dal competente giudice che ha disposto a suo carico gli arresti domiciliari.