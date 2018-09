Ragazzini tentano di salvare â€‹un grosso topo dalle sassate: Enpa li premia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La scorsa settimana un gruppo di ragazzini di Piazza Redi ha pensato bene di chiamare il numero di Enpa, l’Ente nazionale per la protezione animali, dopo aver trovato un animale agonizzante nel piccolo parco dietro la Farmacia Comunale. La cosa curiosa è che questa volta non si trattava del solito gattino abbandonato in cerca della mamma o di un cagnolino in difficoltà, ma di un topo e pure bello grosso.L’animale, una classica pantegana o ratto che dir si voglia, muoveva ancora le zampette e i ragazzi volevano salvarlo, anche respingendo gli attacchi di un altro giovanissimo, loro coetaneo, che invece gli stava tirando dei sassi.Il topo non si è salvato, ma il gesto non è passato inosservato dai volontari Enpa che hanno voluto conoscere tutti i ragazzi e i loro genitori, con cui si sono di nuovo incontrati sabato mattina. Non solo: il giorno della festa nazionale degli animali, il 6 ottobre prossimo, i generosi ragazzini riceveranno anche la tessera di “delfini” Enpa e costituiranno il nucleo delfini Enpa di Piazza Redi.