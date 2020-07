Pusher cade e si rompe un ginocchio per sfuggire ai controlli al Miralfiore

PESARO - Droga: fuggi fuggi e due arresti al parco Miralfiore. Un ragazzo si è rotto anche una rotula del ginocchio per scappare. Nuovo blitz delle forze dell’ordine, questa volta ad opera dei carabinieri giovedì sera dopo le 21. L’obiettivo è prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, che ha avuto una importante recrudescenza dopo il lockdown.

I militari hanno attenzionato un gruppo di giovani extracomunitari poi hanno presidiato le vie d’uscita sul lato del Cavalcaferrovia e di via Cimarosa. Quando hanno cercato di fermare i giovani per un controllo, c’è stato un fuggi fuggi generale e tutti sono riusciti a scappare eccetto due giovani stranieri. Il primo è un gambiano di 31 anni che è stato trovato quindi con un pacchetto sigillato di cellophane contenente 17 grammi di marijuana. Addosso anche 63 euro ritenuti provento di spaccio. Per il ragazzo sono scattate le manette. Stessa sorte per 26enne nigeriano che nella folle corsa è caduto e si è rotto una rotula del ginocchio. I carabinieri gli hanno trovato 0,9 grammi di marijuana in un pacchetto di sigarette.

Il giovane è un volto noto perché ha già precedenti specifici per droga e soprattutto un recentissimo divieto di dimora a Pesaro proprio per motivi legati allo spaccio. Motivo per cui è stato arrestato dai militari. Complessivamente, dopo successive perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato 20 grammi di marijuana e 400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Ieri mattina la direttissima di entrambi i casi davanti al Gip di Pesaro. L’avvocato Carlo Scalpelli ha seguito il 31enne del Gambia e chiesto i termini a difesa per discutere il 24 luglio. L’arresto è stato convalidato e il giovane rimesso in libertà senza misure cautelari. Anche il 26enne nigeriano, seguito dall’avvocatessa Simona Agostini, è stato rimesso in libertà. Si è presentato in tribunale in sedia a rotelle vista la rottura della rotula, motivo per cui dovrà essere operato. Anche per lui sono stati chiesti i termini a difesa e l’avvocato è intenzionato a chiedere un rito abbreviato. Il giovane ha diversi precedenti. Dunque altri arresti e casi di droga in un parco che non trova pace. Il Comune e Amat hanno organizzato la rassegna Mirateatro per portare gente al parco e renderlo più vivo con spettacoli di Bisio e Neri Marcorè. Ma i casi di droga sono all’ordine del giorno. Solo un paio di giorni fa la Polizia aveva controllato decine di persone e trovato giorni fa 24 grammi di marijuana nascosta tra i cespugli, classico espediente dei pusher.

Tra gli ultimi episodi anche l’arresto di un nigeriano di 27 anni arrivato da Ancona e in seguito fra i binari, trovato con 11 grammi di eroina. È ancora il caso del passaggio di cocaina in auto nel parcheggio del Miralfiore con l’arresto di un trentenne. Poi il trentaseienne napoletano che aveva lasciato una dose di eroina in un cespuglio del Miralfiore pronta per essere ritirato da un acquirente dopo essersi messi d’accordo nel parcheggio.

