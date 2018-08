Perde il controllo della moto e rotola sulla strada per 80 metri: grave centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- Perde il controllo della moto, cade e si rotola per 80 metri: uomo di 45 anni soccorso dall’eliambulanza.E’ avvenuto in via Pertini, la Interquartieri, che l’uomo stava percorrendo in sella sua Honda prima di perderne il controllo. Dopo la caduta la moto è rotolata addirittura per 200 metri, prima di toccare leggermente un’auto. Sul posto la polizia municipale ed il 118, che ha deciso, viste le sue condizioni, di portare il centauro all’ospedale di Torrette. L’uomo era comunque cosciente.