PESARO - Notte delle Candele, il vento non rovina la festa. La macchina organizzativa per Candele sotto le stelle, arrivata alla nona edizione, si è attivata intorno alle 18. Gli oltre 50 volontari della Pro Loco di Candelara, si sono ritrovati alla Palla e da lì hanno iniziato a dividersi nelle varie zone di competenza del litorale. I primi pali ad essere allestiti in acqua sono stati a Baia Flaminia. Il vento e il mare un po’ agitato non hanno impedito di piantare i supporti per le candele.

E luce sia



«I pali restano in piedi senza problemi - ha raccontato intorno alle 18.30 un volontario intento con il martello a sistemare il materiale in acqua - speriamo che le fiammelle si accendano, in serata è prevista una riduzione dell’intensità del vento, questo ci fa ben sperare». E così è stato: le candele si sono accese e hanno illuminato il litorale pesarese, così come quello di Gabicce e il castello di Gradara: 20mila candele, 20 quintali di fiammelle in 80 stabilimenti balneari, per 7 chilometri di litorale. In serata il sindaco Matteo Ricci ha tenuto il tradizionale incontro con la stampa ma «con la tristezza nel cuore per la scomparsa del nostro caro Roberto Biagiotti». Dal palco di piazza della Libertà Ricci, con il vice sindaco Daniele Vimini, ha snocciolato le prime cifre ufficiose: «Simao più di 50mila, grazie a tutti».

La partecipata serata è iniziata tra cene in spiaggia, sotto l’ombrellone o a riva, e nei ristoranti degli stabilimenti balneari. E’ poi proseguita con le iniziative organizzate, musica ed eventi, con l’immancabile dress code bianco. Gli stabilimenti, secondo ordinanza, sono rimasti aperti fino alle alle tre di notte, eccetto per le spiagge di viale Trieste (fino all’una). Piazzale della Libertà è stato illuminato dalle candele a forma del logo di “Pesaro 2024” e dalla musica di Mirko Casadei Popular Folk Orchestra (che potrebbe fare l’inno di Pesaro 2024)insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per “Ballamondo”, spettacolo musicale durante il quale sono stati rivisitati i pezzi storici della tradizione Casadei, creando un percorso di contaminazione e sperimentazione.

Nella zona di Levante si è svolto lo spettacolo di pizzica salentina con a compagnia Chora. A Gabicce spazio al Beach-nic in White, cena a lume di candele vestiti di bianco organizzata da “Chi burdel ad Gabec”. A seguire dj set “Adriatic Dancing” che ha visto alla consolle i dj Gabo, Zango e Pierfe. Una linea di candele e luci sulla sabbia ha fatto da cornice alla spiaggia e alle iniziative a tema organizzate da Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si è animato con la Zastava Orkestar. Nella rocca demaniale, illuminata dalle candele, si sono alternate tre iniziative.

Thomas Delbianco