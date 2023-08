PESARO I 50 volontari e più della Pro Loco di Candelara inizieranno a lavorare intorno alle 18, ritrovandosi nel quartier generale di Piazzale della Libertà. Da lì via alla distribuzione e accensione dei 20 quintali di candele, negli oltre 80 stabilimenti balneari, compresi quelli di Gabicce, per arrivare ad illuminare gli oltre sette chilometri di costa, e includendo anche Gradara e il San Bartolo, con 20 mila candele. Entro le 19,30 di sera, le fiammelle, vento permettendo, saranno tutte accese. E nei pressi della Palla di Pomodoro anche quest’anno, così come nel 2022, ci sarà una scritta dedicata a Pesaro Capitale della Cultrua 2024 formata dalle candele illuminate. Tutto questo, e molto altro, compresa la musica, si potrà vedere, e vivere, il prossimo 10 agosto, Notte di San Lorenzo, che a Pesaro ormai da nove anni fa rima con “Candele sotto le Stelle”.



Si riparte



«Torniamo a un’edizione come l’abbiamo sempre conosciuta – dicono il vicesindaco Daniele Vimini e Francesca Frenquellucci, assessora alla Partecipazione - e con uno slancio ulteriore verso la Capitale italiana della cultura 2024. Sarà una cartolina unica e bellissima dei nostri luoghi». Con l’immancabile dress code bianco, si potrà partecipare alle cene sulla battigia, vivere le proposte musicali e d’intrattenimento. «Ingredienti semplici ma curati - aggiungono - che confermano ogni volta il successo dell’appuntamento più glamour del litorale, tra i più partecipati e popolari grazie all’enorme contributo di tante realtà: dagli operatori balneari a quelli della ristorazione, dal Parco San Bartolo ai Comuni di Gradara e Gabicce Mare, dalle associazioni di categoria fino ai volontari insostituibili della Pro Loco di Candelara. Quest’anno, a Pesaro, ci sarà anche il contorno della ruota panoramica, anch’essa a tinte bianche, a fare da scenario alla serata». Musica con Mirko Casadei Popular Folk Orchestra protagonista di “Candele sotto le stelle” insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per un grande spettacolo musicale, in programma alle 22. «Impazienti di tornare a Pesaro dopo la prima tappa del CaterRaduno - ha detto Mirko Casadei -. Ringrazio il Comune per questa nuova collaborazione che ci permetterà di proporre la nostra musica e il repertorio di grande spessore degli Avion Travel». Per l’occasione, a Pesaro sarà potenziato il servizio di navette gratuite. Le linee già attive da San Decenzio per viale Trieste, Sottomonte e Baia saranno rafforzate con partenze ogni 15-30 minuti dalle 20 all’1. Ai volontari della Pro Loco di Candelara quest’anno «si aggiungeranno Gulliver, La Stele e Pesaro Village» hanno riferito Lorenzo Montesi, presidente Pro Loco e Federico Malaventura, direttore artistico di “Candele a Candelara”; nel ringraziare anche Piergiorgio Pietrelli. La notte di San Lorenzo, sarà anche musica, candele e dress code bianco anche a Gradara che ha presentato la proposta di Comune e Gradara Innova.



Collaborazione



«È un piacere collaborare a quest’appuntamento che sta crescendo d’importanza» ha aggiunto Angela Bulzinetti, assessore di Gradara. Il borgo di Gradara illuminerà di fiammelle la sua anima più romantica: le storiche mura si tingeranno di bianco e coloro che vestiranno di questo colore avranno libero accesso ai panoramici camminamenti di ronda. Nella rocca demaniale si susseguiranno, dalle 20, tre diverse iniziative sul tema delle stelle. Gabicce Mare è pronta a vivere «Una serata festaiola in cui si mangerà e ballerà seguendo la luce delle fiammelle disposte nel 1,6Km di spiaggia» ha sottolineato l’assessore Roberto Reggiani. Alle ore 20, nella spiaggia libera Sottomonte ci sarà il Beach-nic in White, cena a lume di candele vestiti di bianco organizzata dall’associazione giovanile “Chi burdel ad Gabec”.

Adriatic Dancing



Dalle 22 in poi, il dj set “Adriatic Dancing” che vedrà alla consolle i dj Gabo, Zango e Pierfe. Una linea di candele e luci sulla sabbia farà da cornice alla spiaggia e alle iniziative a tema organizzate da: Mississippi che celebra così il suo primo anno, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si animerà con il gruppo itinerante Zastava Orkestar, proposta di spettacolo della fondazione Visit Gabicce, con il contributo del Comune. L’immagine 2023 dell’evento, è a cura dell’illustratrice Silvia Peduto.