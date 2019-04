Migrante non vuol lasciare il centro e si infuria: finisce in manette

di Luigi Benelli

PESARO - Momenti di tensione a casa Freedom a Fossosejore ieri mattina. Un migrante ha dato in escandescenze dopo l'ennesimo invito a lasciare la residenza perché da tempo non aveva più i requisiti per rimanerci. Sono dovuti accorrere i carabinieri ed è finito arrestato. È la storia di un ragazzo ghanese di 21 anni arrivato mesi fa sul territorio e collocato a casa Freedom come richiedente asilo. Col passare del tempo la sua domanda di accoglienza è stata valutata dalle apposite commissioni. Non avendo piu i requisiti per restare a carico del servizio di accoglienza gli è stato chiesto di abbandonare la struttura.