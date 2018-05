«Mi hanno stuprata» ma voleva coprire la gita con il fidanzato: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Aveva denunciato di essere stata stuprata, ma era solo una scusa per giustificare una giornata passata col fidanzato: denunciata.La ragazza, una 31enne nata a Pesaro e residente a Vallefoglia, aveva riferito ai carabinieri di Cattolica di essere stata struprata da un gruppo di giovani nel pomeriggio del 25 aprile. Ma dalle indagini è emerso che non era successo nulla e che si trattava soltanto di una “copertura” ad un’assenza prolungata da casa in compagnia del proprio fidnzato. Così è scattata la denuncia.