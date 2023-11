PESARO Un nuovo grave lutto ha colpito il virologo Roberto Burioni. A poco più di due mesi dalla morte del padre Gaetano, lo storico medico di Fermignano scomparso a 94 anni, se ne è andata anche la mamma, Elvira Bovicelli, di 93 anni, che era ricoverata all’ospedale di Urbino. A darne l’annuncio sono stati i figli della coppia: il virologo con la moglie Annalisa e la figlia Caterina Maria; la dottoressa Raffaella con Maurizio, Pietro Giorgio e Giulio. Questa sera, alle 20.30, veglia di preghiera nella Chiesa San Martino di Casteldelci dove domani alle 14.30 si terranno i funerali.

«Nel dolore della perdita - racconta Roberto Burioni - riconosco la fortuna di essere cresciuto in una famiglia molto felice e adesso mi piace immaginare che mia mamma sia tornata insieme a mio padre. Lo sono stati dal 1944. Ben 79 stagioni. La vita è stata difficile per mia mamma che è rimasta orfana di madre a 3 anni, la vita, di seguito, l’ha ripagata con un’esistenza lunga in una famiglia serena che le ha voluto molto bene».

Poi il virologo aggiunge: «Sono profondamente grato al dottor Luciano Mucci, primario del reparto di Medicina dell’ospedale di Urbino, alla dottoressa Sara Mazo, primario del Pronto soccorso dello stesso ospedale e a tutti i loro collaboratori per le cure impeccabili prestate a mia madre con competenza e umanità durante il ricovero. Grazie anche al dottor Angelo Pace di Urbania per tutto quello che ha fatto prima del ricovero, con professionalità e intuito clinico».