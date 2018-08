Lancia pietre e bastoni dal ponte sulla ciclabile: fermata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Diverse chiamate d’allarme. “C’è una donna che tira oggetti dal ponte sul Foglia verso la ciclabile”. E’ successo poco dopo l’ora di pranzo. Subito sono intervenute due auto dei carabinieri e una pattuglia della polizia locale a supporto. Ciclisti e pedoni erano piombati nel panico. Hanno raccontato quanto era accaduto poco prima, increduli e intimoriti. Ma nel frattempo la donna si era spostata e si era portata sulla pista ciclabile che dal Foglia va verso l’Iper Rossini. E non si era affatto calmata. Tutt’altro. Anche qui ha iniziato a raccogliere bastoni e sassi e tirarli contro la gente e le auto che passavano. Per fortuna non ci sono state persone colpite, ferite o auto a cui ha intralciato il percorso facendole finire fuori corsia. Ma che la donna fosse un pericolo pubblico era chiaro a tutti. I carabinieri sono riusciti a localizzarla e fermarla una volta per tutte.