Lancia caramelle e si masturba davanti ai bambini: è caccia all'orco

PESARO - Caramelle e atti osceni. E’ la triste scena a cui ha assistito una signore a Campo di Marte in Baia Flaminia, prima di lanciare l’allarme alla Polizia. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte di mercoledì. Secondo quanto descritto dalla donna, un uomo adulto avrebbe cercato di attirare l’attenzione di alcuni ragazzini minorenni, lanciando loro delle caramelle per farli avvicinare un poco.E una volta arrivati a tiro avrebbe iniziato a masturbarsi davanti a tutti. Una scena raccapricciante che non è passata inosservata. Una signora che era lì ha chiamato la volante della Polizia che è intervenuta sul posto. Ma nel frattempo l’uomo se ne era andato. Sono scattate le ricerche in base alla descrizione fornita dalla signora, ma dell’uomo non c’era più traccia, forse si è nascosto in casa, visto che con ogni probabilità poteva essere un residente della zona.