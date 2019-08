Donne, molestie e minacce in casa e sul lavoro: cinque denunciati in pochi giorni

di Nicola Baldi

FERMO - Malgrado la nuova legge, comunemente conosciuta come Codice rosso, non accennano a diminuire i reati inerenti le violenze di genere in provincia. I carabinieri, infatti, negli ultimi giorni, hanno segnalato in tutto 5 persone per violenze e persecuzioni nei confronti delle donne. Una vera e propria emergenza sociale.In particolare i militari dell’Arma di Fermo hanno deferito due uomini, un italiano e un macedone, con l’accusa di atti persecutori nei confronti delle ex compagne, dalle quali hanno cessato ogni legame. Purtroppo, come spesso accade in questi casi, i due, non avendo metabolizzato la fine della relazione sentimentale, avevano iniziato a perseguitare le loro ex compiendo numerose telefonate modeste, oltre che ripetute incursioni nella vita delle vittime, costrette a denunciare i fatti ai carabinieri che hanno quindi segnalato i due.