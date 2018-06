Il ladro tatuato incastrato â€‹dalle immagini postate su Facebook

di Thomas Delbianco

PESARO. - Il ladro tatuato incastrato dalle telecamere di Casa Fazi e dalla pubblicazione delle foto su facebook. «Un ragazzo lo ha riconosciuto e ci ha detto dove trovarlo. Se succederà ancora, non esiterò a utilizzare di nuovo i social», dice il titolare Juri. Lo hanno preso gli agenti della Polizia di Stato ieri in tarda mattinata nei giardini sotto il ponte vicino all’Ipercoop. Portato in questura, dalle sue tasche sono uscite le monete che la notte prima aveva sottratto dalla cassa della gelateria e frutteria Casa Fazi, sul lungomare di viale Trieste. Dopo il furto, il ladro aveva cercato di cambiare i soldi in una tabaccheria e da lì sono partite le prime segnalazioni da parte di chi ha notato somiglianze con le foto che nelle stesse ore erano passate su Facebook. Alcuni segni particolari erano inconfondibili, dal tatuaggio sul braccio destro alla maglietta gialla, ma anche una ferita, sempre su una delle due braccia.