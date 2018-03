Il ladro scoperto e braccato riesce â€‹a fuggire dalle condutture dell'aria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il ladro trova una serie di intercapedini nel soffitto, resta nascosto per diverse ore e poi si dà alla fuga per sfuggire alla cattura.. Il fatto è successo l’altro pomeriggio al centro commerciale Iper Rossini, precisamente al negozio di abbigliamento Benetton. Era quasi l’orario di chiusura quando un uomo è entrato nel magazzino dello store con l’intento di rubare alcuni prodotti.Ma deve aver fatto qualche rumore tra scaffali e scatoloni tanto che una delle commesse ha sentito e lo ha di fatto smascherato. Nessun contatto, nessun faccia a faccia perché la commessa ha chiamato prima la vigilanza privata del centro commerciale poi i carabinieri. Il ladro una volta sentitosi scoperto, ha messo in atto un piano del tutto inaspettato. Braccato, non poteva fuggire, sarebbe finito nelle mani delle forze dell’ordine. Così si è arrampicato sul soffitto ed è entrato in una strettissima intercapedine, probabilmente un condotto dell’aria, ci si è infilato e lì è rimasto mentre sono scattate le ricerche. Hanno frugato ovunque, nel centro commerciale. Dappertutto, ma dell’uomo nessuna traccia.A mezzanotte ancora nulla da fare, almeno fino a che sono state visionate le immagini di videosorveglianza dei locali. L’uomo solitario è riuscito a fuggire. Non ha rubato nulla, dunque nessun ammanco dalla Benetton e dall’Iper Rossini. Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati per capire chi possa essere il responsabile, come abbia fatto a nascondersi e da dove sia riuscito a fuggire.