Ladri sorpresi in casa, fuggono via: auto della polizia speronata a tutta velocità

PESARO - Un inseguimento per alcuni chilometri con tanto di speronamento all’auto della Polizia. Sono da poco passate le 23 quando quattro uomini, vestiti di scuro e a volto coperto, hanno cercato di entrare in una abitazione in via Redipuglia nella zona di Soria-Parco San Bartolo. Nonostante i movimenti cauti, un vicino di casa li ha notati e ha subito chiamato la Polizia. Sul posto la Volante è arrivata immediatamente, ma i ladri si sono accorti e si sono dati alla fuga con una Audi scura. I poliziotti non si sono fermati e ne è nato un inseguimento per mezza città, a velocità sostenuta, fino a Borgo Santa Maria. Gli agenti della squadra Volante hanno affiancato l’auto dei ladri con l’obiettivo di fermare la loro fuga, ma loro per tutta risposta hanno speronato l’auto. Un contatto che ha riportato i poliziotti in scia. Ma qui la velocità dei ladri è diventata folle, cosa che ha spinto gli agenti, per evitare incidenti che potessero coinvolgere anche persone che non c’entravano nulla, hanno preferito fermarsi. I quattro sono scappati facendo perdere le loro tracce.