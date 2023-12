Pesaro, inseguimento mozzafiato in centro: schianto tra la polizia e l'auto in fuga

PESARO - Paura a Pesaro, dove l'allarme di un Targasystem ha innescato un incidente tra un'auto in fuga e quella della Polizia che li inseguiva, in piazzale Aldo Moro, all'entrata della Ztl del centro storico. I poliziotti si sono messi all'inseguimento dell'auto subito la segnalazione di un'anomalia da parte del Targasystem. Una fuga da brividi che si è conclusa con un violento schianto: le due persone a bordo dell'auto sono state arrestate, sono in corso i controlli sul mezzo.

La scena dell'inseguimento terminata con un terribile scontro fra le due auto ha attirato l'attenzione dei passanti che hanno assistito anche all'arresto della persona che era al volante della macchina tallonata dalla polizia.