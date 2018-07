Infarto all'Iper: uomo salvato dai volontari con il defibrillatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Quando il defibrillatore e la bravura degli operatori - in questo caso un mix di una task force composta da volontari addestrati e professionisti del soccorso - salvano una vita. E’ successo ieri pomeriggio quando un uomo è stato colto da malore e la sua salvezza è stara resa possibile grazie a un meccanismo d’intervento preciso come un orologio.Erano le 17 quando un uomo in compagnia della sorella, dopo aver fatto la spesa era appeno uscito dall’IperRossini. Il 57enne si è sentito male proprio mentre scendeva la scala mobile. È caduto in avanti ed ha perso i sensi. Un volontario ha capito subito la serietà della situazione e la gravità delle condizioni riconoscendo un sospetto arresto cardiaco. Il ragazzo volontario della Croce Rossa ha chiesto immediatamente il defibrillatore di cui si è dotato il centro commerciale. Un dispositivo salvavita importantissimo. I dipendenti dell’Iper Rossini deputati all’emergenza hanno seguito i corsi del Centro formazione Asur per la defibrillazione precoce. Due fattori determinanti per salvare la vita dell’uomo, perché, pur avendo chiamato l’ambulanza attrezzata del 118, non si è perso tempo: hanno massaggiato il 57enne sostenendone le funzioni vitali e hanno erogato scariche in attesa del medico preposto. Subito dopo è arrivata l’ambulanza medicalizzata e il dottore ha completato l’intervento stabilizzando il paziente.